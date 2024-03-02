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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة البحيرة تعلن حالة الطواريء استعدادًا لشهر رمضان

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة
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أعلنت مديرية الصحة في محافظة البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال شهر رمضان المبارك. 

وأعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها خلال هذا الشهر الفضيل، من بين الإجراءات المعلن عنها، ستقوم إدارة مراقبة الأغذية بحملات تفتيش مكثفة في جميع الأوقات وخلال الأيام الرسمية، مع التركيز على مصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة، بالإضافة إلى مصانع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، للتأكد من استيفائها للمعايير الصحية.

وأكد الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه سيتم تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، وسحب العينات اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الإنساني. 

وكما ستشدد الرقابة على الباعة الجائلين للعصائر والمشروبات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أغذية مجهولة المصدر أو تثير الشك في صلاحيتها.

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