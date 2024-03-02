عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 148 على التوالي

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم السبت، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثامن والأربعين بعد المئة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات على المنازل في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات. كما أطلقت مدفعية الاحتلال أكثر من 6 قذائف صوب منازل المدنيين في تل الهوى، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح مُختلفة.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء مُحاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد رجلان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص، وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.