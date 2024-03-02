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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

: بيع محال تجارية في العاصمة الإدارية بالمزاد العلني بالحي السكني الثالث

جانب من المزاد
جانب من المزاد
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أقيم بمقر جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مزاد علني لبيع 4 محال تجارية بمساحات تتراوح ما بين (33م2 : 95 م2 ) بموقع السوق التجارية بالمجاورة الثامنة  D8  بالحي السكني الثالث   R3، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، وممثلي الجهات المختصة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المحال المباعة بأنشطة ( مطعم/مشويات - سوبر ماركت - دراي كلين - كافيتريا)، مشيراً إلى أن أعلى سعر للمتر للمحل كان بنشاط سوبر ماركت.

في سياق متصل، قال المهندس شريف الشربيني، إنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية تم توفير سيارتين لبيع المواد الغذائية المتنوعة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار مناسبة للجميع، والتي لاقت ترحاباً من المواطنين المقيمين ومرتادي المدينة، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

مزاد علني العاصمة الإدارية الجديدة محال تجارية