برلماني يوجه بيانا عاجلا حول عودة طوابير الخبز

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عودة طوابير الخبز وتكدس المواطنين أمام المخابز من الفجر يوميا.

وأشار النائب، إلى أن العديد من المخابز على مستوى الجمهورية أصبحت تعمل بالمخالفة لتوجيهات وزارة التموين، حيث يبدأ العمل عقب صلاة الفجرة ولمدة 3 أو 4 ساعات فقط، وهو ما يتسبب في حالة تكدس أمام المخابز، فضلا عن عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على حصتهم التموينية من الخبز المدعم.

واستشهد عضو مجلس النواب، بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تعاني تكدسا كبيرا من المواطنين أمام أفران الخبز منذ صلاة الفجر يوميا، وذلك نظرا لقلة عدد المخابز مقارنة بارتفاع عدد السكان بالمنطقة.

ولفت زين الدين، إلى أنه يوجد ٤٠ مخبزا بإدكو ولا تتعدى حصة المخبز ٣٥ شيكارة فقط، وهو مع يدفع أصحاب المخابز للعمل فترة قصيرة وسط غياب تام من رقابة مديرية التموين في البحيرة.

وقال عضو مجلس النواب: يبدأ تكدس المواطنين يوميا في الحصول علي الخبز المدعم من الفجر حتى الساعة السابعة صباحا فقط، مما يتسبب في الزحام الكبير أمام جميع الأفران.

وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من تأكيد وزير التموين أن حجم رغيف العيش لا يمكن المساس به، إلا أننا نلاحظ التلاعب في الحجم والكمية، وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين ما بين الزحام من ناحية وصغر حجم الرغيف من ناحية أخرى.

وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإعادة النظر في احتياجات مدينة إدكو من عدد المخابز وحصص الدقيق لكل مخبز، حتى يتم القضاء على الزحام ومعاناة المواطنين يوميا.

