رئيس جامعة المنوفية يشارك في برنامج قيادات الجامعات المصرية لهيئة فولبرايت

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى برنامج قيادات الجامعات المصرية، الذى تنظمه هيئة فولبرايت فى الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٢ مارس الحالى بسهل حشيش بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج يستعرض دور الجامعة لرعاية المبتكرين ورواد الأعمال وانشاء الحاضنات لجعل الابتكار والاختراع جزء أساسى فى دعم الاقتصاد المحلى والقومى، وذلك من خلال ما يضمه البرنامج من محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين فى تعزيز دور الجامعات فى ريادة الأعمال واستغلال الموارد المتاحة والمحيطة بالجامعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، مؤكدا على أهمية دور التعليم والبحث العلمى فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولى، ودعم القيادة السياسية للتعليم والبحث العلمى باعتباره محرك للاقتصاد القومى.

جدير بالذكر أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرئيس الجامعة، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.