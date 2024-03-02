حصاد جامعة حلوان لشهر فبراير

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، سفيرة المكسيك بالقاهرة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

كما وقّع الدكتور قنديل مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة أوروبا بألمانيا بحضور بروفيسور موريتس فان رويجن، رئيس الجامعة حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة.

كما وقع رئيس الجامعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مشترك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

واجتمع الدكتور السيد قنديل مع المستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان.

ووقعت كلية الفنون التطبيقية بروتوكول تعاون و"آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات لتسويق أعمال الطلاب والخريجين من الحلي والمجوهرات عبر منصتها، وتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المنتجات المعدنية والحلي، وفرص لتوظيف الخريجين.

كما وقعت الكلية بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة.

بينما وقعت كلية الصيدلة اتفاقية تعاون مع شركة براند إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية.

وفي إطار دعم الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمي التمويل لسبعة مشاريع بحثية.

كما انطلقت فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية، وتسعى الجامعة إلى إقامته سنويا بالمكتبة المركزية لأهميته للارتقاء بالبحث العلمى ونشر ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة .

وعلى صعيد الاهتمام بالخدمات الطلابية والاهتمام بمشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتي بمركز الفنون التشكيلية بزيارة صالون الشباب، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على إطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذي يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية.

وقام طلاب الجامعة بزيارة للجناح العسكري بمعرض الكتاب بناء على الدعوة المقدمة من قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفي إطار التعاون بين جامعة حلوان والقوات المسلحة، حيث زار ٢٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة حلوان للجناح العسكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

و حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية، حيث حقق الطلاب إنجازا رياضيا مشرفا فحصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

وشارك فريق أنجاد بكلية الهندسة بالمطرية بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX- 2024) "وقد شارك الطلاب في المعرض بمشروعين وهما مشروع هيكسوديا، وهو روبوت صناعي يحل محل ماكينة ال CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات في الماكينات التقليدية، وأيضا مشروع انفيرنال وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية للعمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

واستطاع فريق جوالة الجامعة، تحقيق المستوى الأول في جميع الانشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التي أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية والخدمة العامة وتنمية المجتمع والتطلع للقيادة.

كما أعلنت جامعة حلوان عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.

هذا وقد انطلقت التصفيات التمهيدية"، لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

وقد أعلنت الجامعة عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة انت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة، وتنوعت مجالات المسابقة منها مجال الفنون التشكيلية، الموسيقى والغناء، المسرح، ومجال المسابقات الثقافية، بجانب مجال الفنون الأسرية.

وشهدت قاعة حسن حسنى انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وياتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ويهدف إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية.

وقد أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، حيث شارك ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الاسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات الجامعة.

وشارك طلاب كلية التربية الموسيقية بمسابقة إبداع ١٢ التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مسابقة العزف الجماعي والعزف المنفرد بالأنشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم.

وانطلقت فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

وكرم الدكتور السيد قنديل منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة الرقمية ال ٣١ لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من ٣ / ٢ إلى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤.

كما تم بدء فعاليات مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

كما انطلقت فعاليات اليوم الثاني، للملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، بلقاء حوارى حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وأقام مجمع الفنون والثقافة الحفل الموسيقي للثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.

وقد أقيمت بطولة الجامعات المصرية للملاكمة، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الطلابية للجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد الرفاعى) الـ 51 للعام 2023- 2024، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من ١١: ١٣ فبراير ٢٠٢٤ بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة.

كما عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، ويعد هذا الاحتفال تقليدا سنويا في الجامعة منذ سنوات، فهو فرصة مهمة لتقديم الشكر والعرفان لجميع منتسبي الجامعة وتوجيه التحية لأبنائهم المتفوقين.



وتفقد الدكتور قنديل رئيس، كلية التكنولوجيا والتعليم، لافتتاح المدرج 305 بعد تجهيزه كمشروع طلابي للدفعة الرابعة ببرنامج تأهيل المعلمين، كما تفقد ورش قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، مشيدًا بالتطور الذي حدث بها..

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية، جولة تفقدية بالجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتفقد رئيس الجامعة، المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد الطلاب وانتظامهم بالمدرجات وحضور المحاضرات طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

هذا وتبدأ الجامعة في تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الخطة تستهدف تدريب جميع طلاب الجامعة، والبداية بتدريب 20 ألف طالب في الكليات التي بها مشروعات تخرج كمرحلة أولى بكليات الهندسة وهندسة المطرية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وشعب BIS، FMI بكلية التجارة الخارجية.

كما بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان في تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

وأعلنت الجامعة عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر"، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.

وقد انطلقت فعاليات مسابقة SOLE بمجمع الفنون والثقافة، وشارك بالمسابقة هذا الموسم ١٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية والتي بها دراسة البيوتكنولوجي وبحضور أكثر من ١٠٠٠ طالب، وحصد طلاب برنامج البيوتكنولوجى والعلوم أربعة مراكز بمسابقة رواد تطبيق العلم في مصر.

واستطاع فريق أنجاد طلاب كلية هندسة المطرية الفوز بالمركز الأول والثاني على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا.

كما نظمت وحدة التصنيف الدولي، بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي في قاعدتي بيانات Scopus، WOS.

وأطلق طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة بالمطرية، مشروع متقدم في مجال إدارة المشروعات لتطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) في مشروعات التشييد والبناء.

واستضافت كلية السياحة والفنادق المهرجان السياحي الأول للأطفال "ذو الطابع التراثى"، واشتمل المهرجان على فقرات متنوعة.

وشهد مجمع الفنون والثقافة انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ الرابع الذى نظمته كلية التربية جامعة حلوان بعنوان تحولات التعليم وإعداد المعلم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية.

وتأهل فريق كلية الحقوق في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريقا وأصبح من ضمن ٣٢ فريق الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

كما انطلقت ورشة العمل الثانية التي تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي، وذلك بكلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.

وانطلقت الدورة الثانية لاختيار الشركات الناشئة في "حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري" أحد الحاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وانطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين، ويأتى ذلك في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان.

ونظمت كلية كلية العلوم بالتعاون مع دار النشر العالمية Taylor & Frances ورشة عمل بعنوان: دليل خدمات المؤلف: رحلة في النشر العلمي، وتناولت تعريف أعضاء هيئة التدريس بأسماء المجلات المختلفة التى تهم الباحثين فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

هذا وقد أقامت كلية التربية الفنية كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي، وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين.