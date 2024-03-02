المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق سياسي بشأن تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء‎

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب (API)، والتي تعمل على ترقية الإطار التشريعي للاتحاد الأوروبي الذي يعود لأكثر من 20 عامًا، بما يهدف إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن أكثر من مليار مسافر يدخلون أو يغادرون داخل الاتحاد الأوروبي كل عام.. وأظهرت الزيادة في حجم السفر الحاجة إلى تنسيق الطريقة التي يتم بها جمع بيانات API ومشاركتها في جميع أنحاء الاتحاد.

وستجعل القواعد الجديدة البيانات متاحة بشكل أكثر كفاءة لسلطات الحدود وإنفاذ القانون، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، كما سيعزز هذا المشروع منع الجرائم الإرهابية والجرائم الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، لا سيما أثناء السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن اللوائح الجديدة ستغطي الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي وإليه ومنه، وعلى وجه الخصوص، ستقدم المتطلبات الموحدة لجمع بيانات واجهة برمجة التطبيقات بواسطة شركات النقل، مع وضع قائمة إلزامية ببيانات برمجة التطبيقات (API) التي سيتم جمعها بواسطة شركات النقل الجوي من الركاب على جميع الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي وداخله.

وستسهم اللوائح أيضا في زيادة جودة بيانات برمجة التطبيقات بما سيتعين على شركات النقل الجوي جمع البيانات من الركاب (الاسم العائلي والاسم الأول وتاريخ الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) باستخدام وسائل آلية، مع إدخال البيانات يدويًا في حالات استثنائية. سيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة وموثوقية جمع البيانات.

