وزير الرى يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف ٧ الجديدة بكفر الشيخ

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف ٧ بمحافظة كفر الشيخ .

وصرح الدكتور سويلم بأنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة للإستلام النهائى لمحطة مصرف ٧ الجديدة بمحافظة كفر الشيخ التابعة لزمام الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا .

وأوضح الدكتور سويلم أن إنشاء محطة مصرف ٧ الجديدة يأتى ضمن مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الصرف الزراعى ، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول ، خاصة مع تراجع حالة محطة مصرف ٧ القديمة ، مشيرا إلى أن المحطة تخدم متطلبات الصرف الزراعى لزمام ٨٦ ألف فدان .

وفى اطار دعم وتشجيع التصنيع المحلى .. فقد تم توريد لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وشبك الاعشاب والبوابات والمواسير وماكينة تنظيف شبك الاعشاب ومهمات الإنارة من الشركات المحلية المصرية .

كما تتميز المحطة بإستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف التشغيل .

جدير بالذكر أن المحطة الجديدة تضم عدد (٦) وحدات بقدرة رفع ٣.٥٠ متر للوحدة وتصرف ٨.٥٠ متر مكعب / ثانية / وحدة بإجمالى تصرف ٣.٧٠ مليون متر مكعب في اليوم بتكلفه اجمالية ٢٤٠ مليون جنيه .