البيت الأبيض: بايدن وميلوني يشددان على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات فى غزة

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على الحاجة الملحة لزيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت خلال استقبال "بايدن" لـ "ميلوني" في البيت الأبيض اليوم لمواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن الأولويات المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أهداف إيطاليا في ظل رئاستها لمجموعة السبع، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا والتنمية المستدامة وأمن الغذاء والطاقة والهجرة فضلا عن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومواصلة الجهود المشتركة لدعم الشراكة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وأكد الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية دعمهما الثابت لأوكرانيا في حربها ضد التدخل العسكري الروسي.

وأشاد بايدن بالدور القيادي الذي تلعبه رئيسة الوزراء الإيطالية في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم لأوكرانيا.

وأكدت ميلوني أهمية الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا.

وشددت على الحاجة الملحة لزيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة.

وناقش الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في بوليا الإيطالية وقمة الناتو في واشنطن العاصمة، مؤكدين حيوية العلاقة عبر الأطلسي وأهميتها المركزية في مواجهة التحديات العالمية.

