لأول مرة قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج يمنح درجة الماجستير

منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث محمود نجاتي أحمد محمد المعيد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، عن رسالته والتي جاءت تحت عنوان "دراسات فيتوكيميائية وبيولوجية لنبات الغازون التابع للعائلة النجيلية التي تنمو في مصر"، والتي حصل عليها من جامعة المنيا.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أهمية قسم العقاقير ودور خريجي القسم في إثراء البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل ذلك جسرًا بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير، موضحًا أهمية البحث العلمي ودوره في اثراء المجتمع بالوسائل العلمية الضرورية لمواجهة كافة قضاياه وتحدياته، بالإضافة إلى أنه يعمل على رفع كفاءة الباحث وتزويده بالجديد في مجال العلم.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، ان قسم العقاقير من الأقسام الأساسية والمتفردة في كلية الصيدلة، ويهتم بتدريس مقررات النباتات الطبية، العقاقير، كيمياء النواتج الطبيعية، ومراقبة الجودة على الأدوية العشبية، موضحًا أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتور محمد صلاح الدين احمد عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف، والدكتور أشرف نجيب السيد حامد أستاذ العقاقير بجامعة المنيا، والدكتور إيمان زكرى عطية أستاذ العقاقير المساعد بجامعة المنيا ومشرفي الرسالة، والدكتورة أماني سيد أحمد أستاذ العقاقير بجامعة أسيوط(محكم خارجي)، والدكتور مصطفي احمد فؤاد أستاذ العقاقير بجامعة المنيا محكم داخلي للرسالة.

وأكد الدكتور محمد صلاح الدين أن النتائج أظهرت فصل ١١ مركب من النبات لها تأثير واعد لعلاج التهاب المفاصل المزمنة، وأن الباحث أظهر تمكنه في فهمه لمحتوي الرسالة.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو العز مدير وحدة IT بالكلية، أن لجنة الإشراف تشكلت من كلًا من الدكتور محمد صلاح الدين أحمد عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف نجيب السيد أستاذ العقاقير بكلية المنيا، والدكتور إيمان زكرى أستاذ العقاقير بجامعة المنيا.