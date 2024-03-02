بيراميدز يبحث عن وداع مشرف لدوري أبطال إفريقيا أمام نواذيبو الموريتاني

يسعى فريق بيراميدز لتوديع دوري أبطال إفريقيا بشكل مشرف عندما يستضيف نظيره نواذيبو الموريتاني في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وخرج بيراميدز من البطولة الافريقية من دور المجموعات حيث يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ويبحث عن وداع مشرف للأميرة الافريقية.

وكان بيراميدز خسر في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة من مازيمبي الكونغولي ليتأكد خروجه من البطولة برفقة فريق نواذيبو الموريتاني الذي خسر من صن داونز بثنائية ايضا.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن المباراة المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء بجانب علي جبر وأحمد سامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.