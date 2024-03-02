ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بحراسة أمنية.. خروج جثمان الملحن حلمي بكر متجهًا لمستشفى السلام 

الملحن الراحل حلمي
الملحن الراحل حلمي بكر وزوجته وابنته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد النزاع الذي حدث أمام كمين أمنى قسم السلام، والذي لم ينته بعد، سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان الملحن حلمي بكر الآن إلى مستشفى السلام لوضعه داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من النزاعات التي حدثت في الطريق بين أشقاء الملحن حلمي بكر وزوجته بسبب أن زوجته سماح القرشي تريد الذهاب إلى منزله بالمهندسين والخروج من هناك، في حين أن أشقائه يردون أن ينتظروا ابنة هشام الذي سيصل خلال ساعات من أمريكا.

وأكد الأستاذ بسام أحد أصدقاء الراحل الموسيقار حلمي بكر وهو الآن داخل سيارة الإسعاف المتجهة إلى مستشفى السلام، بأن النزاع لم ينته بعد وأشقائه وزوجته داخل القسم الآن للوصول إلى اتفاق لما يحدث بعد الآن.   

وفاة حلمي بكر نزاع بين اشقاء حلمي يكر و زوجته خروج جثمان حلمي بكر