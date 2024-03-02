بحراسة أمنية.. خروج جثمان الملحن حلمي بكر متجهًا لمستشفى السلام 

بعد النزاع الذي حدث أمام كمين أمنى قسم السلام، والذي لم ينته بعد، سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان الملحن حلمي بكر الآن إلى مستشفى السلام لوضعه داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من النزاعات التي حدثت في الطريق بين أشقاء الملحن حلمي بكر وزوجته بسبب أن زوجته سماح القرشي تريد الذهاب إلى منزله بالمهندسين والخروج من هناك، في حين أن أشقائه يردون أن ينتظروا ابنة هشام الذي سيصل خلال ساعات من أمريكا.

وأكد الأستاذ بسام أحد أصدقاء الراحل الموسيقار حلمي بكر وهو الآن داخل سيارة الإسعاف المتجهة إلى مستشفى السلام، بأن النزاع لم ينته بعد وأشقائه وزوجته داخل القسم الآن للوصول إلى اتفاق لما يحدث بعد الآن.