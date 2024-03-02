ننشر الصور الأولى لقاعة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بالعاصمة الإدارية

تنطلق اليوم السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم" والمستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي لمؤتمر السياحة الصحية، قد تابع ادق التفاصيل والتجهيزات قبيل ساعات قليلة من انطلاق المؤتمر، مؤكدًا ان جنوب سيناء سوف تصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر بفضل ما تمتلكه من مميزات، مشيرا الى ان المؤتمر سيكون فرصه لاستعراض إمكانات جميع محافظات مصر في السياحة العلاجية ،كما اشار الى ثقته في تضافر جميع الجهود لإنجاح المؤتمر والوصول الى نتائج ملموسة على ارض الواقع، معربا على ثقته في نجاح هذا النوع من السياحة لما تمتلكه مصر من إمكانات هائلة في هذا المجال، ولافتًا إلى أنه سيتم رفع توصيلات المؤتمر ونتائجه الى رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، مؤكدا ان مصر تمتلك القدرة وافضل المؤسسات الصحية والعناصر الطبية والكفاءات المشهود لها دوليا لتنميه السياحة العلاجية ،

من جانبه أوضح الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الى الأهمية السياسية للمؤتمر فمصر لديها كافه المقومات لتكون المقصد الاول للسياحة العلاجية في افريقيا والشرق الأوسط. مضيفًا أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، وحضور الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، للمؤتمر، يعكس الاهتمام والدعم القوي من قِبل القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وتابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قوة دافعة وداعمة لتعزيز السياحة الصحية في مصر، حيث يؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه الرعاية الصحية في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ولافتًا إلى أنه تعمل هيئة الرعاية الصحية بجدية على تحقيق رؤية فخامته بتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحويله إلى وجهة رائدة للسياحة الصحية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

وأستطرد: أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، للمؤتمر، يعزز التزامنا بتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير السياحة الصحية، حيث يؤكد سيادته على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الرؤية المشتركة في تطوير هذا القطاع، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية للمرضى والوافدين. و نحن على يقين من أن هذا المؤتمر سيكون منصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، وسيسهم في تعزيز التعاون الدولي وتعزيز السياحة الصحية كقطاع استراتيجي، وسنعمل معًا على تحقيق طموحاتنا المشتركة في تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مرموقة للعلاج والرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن المؤتمر يعد فرصة ذهية لاستعراض أحدث التطورات في مجال السياحة الصحية، ومشاركة الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، لافتًا إلى أنه سيحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم تبادل المعلومات والأفكار والتجارب الناجحة لتعزيز قطاع السياحة الصحية.

وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الرعاية الصحية في مصر، وتسعى جاهدة لتطويرها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وأن المؤتمر فرصة ذهبية لاستعراض إنجازات هيئة الرعاية وتقديم عروض ترويجية تعكس التطورات في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحويله إلى وجهة رائدة للسياحة الصحية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

كما أوضح أن المؤتمر سيشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، كما سيسهم في تعزيز التعاون الدولي والسياحة الصحية كقطاع استراتيجي، علاوة على أنه سيتضمن جلسات تفاعلية بمشاركة المتخصصين والخبراء الدوليين وأهمها "قدرات المؤسسات الصحية المصرية، دور القطاع الخاص في السياحة الصحية، السياحة الصحية في مصر: الواقع والآمال، التخطيط الاستراتيجي والاستدامة للسياحة الصحية".

وتابع السبكي: ندعو جميع الجهات المهتمة والمختصين في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر الدولي المهم، ونتطلع إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي في هذا القطاع الحيوي، ونشجع وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية على تغطية هذا المؤتمر بشكل واسع وتسليط الضوء على أهمية السياحة الصحية والجهود المبذولة لتطويرها في بلادنا.

تجدر الإشارة، إلى أنه يترأس المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والرئيس الشرفي للمؤتمر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويشارك حضور المؤتمر نخبة من السادة الوزراء "وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي، وزير السياحة والآثار، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نائب وزير السياحة والآثار"، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول، والسادة المحافظين، ورؤساء الهيئات الصحية، والجامعات المختلفة، وعدد من الخبراء، والمتخصصين، والشخصيات البارزة، وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

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