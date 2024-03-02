اليوم.. تشييع جثمان الموسيقار حلمى بكر من مسجد السيدة نفيسة

السبت 02/مارس/2024 - 03:32 ص

صرحت نقابة الموسيقيين بأنه سيتم تشييع جثمان الموسيقار حلمي بكر، اليوم السبت، من مسجد السيدة نفيسة، وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للنقابة، مؤكدا أنه سيتم تحديد الموعد فور وصول نجله من السفر، إذ يصل فى الرابعة إلا ربع للقاهرة.

ويقام عزاء الموسيقار حلمي بكر، من مسجد الحامدية الشاذلية كما أكد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمى بكر مساء الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، ويعد أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى.

وتعرض حلمي بكر، في الشهور الماضية، لأكثر من أزمة صحية استدعت دخوله المستشفى، وكان يعاني من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم.

وقدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، وتعاون مع باقة كبيرة ومهمة من ألمع النجوم ومنهم ليلى مراد، عليا التونسية، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح.

وخلال مشواره الفني، قدم حلمي بكر عدة مسرحيات غنائية ومنها: "سيدتي الجميلة" و"موسيقى في الحي الشرقي"، كما شارك في فوازير نيللي وفوازير شريهان وفوازير فطوطة للفنان سمير غانم.