بايدن: لسنا متأكدين من موعد إنزال أول دفعة من المساعدات جوًا إلى غزة

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متأكدة من موعد إنزال أول دفعة من المساعدات جوًا إلى قطاع غزة.

وأضاف، الرئيس الأمريكي، أن واشنطن تأمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان ، لكننا لم نقترب من ذلك حتى الآن .

كما أكد بايدن إن الأدارة الأمريكية تثق في أن إسرائيل سوف تحقق في ملابسات حادث توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أن إنزال المساعدات إلى غزة جوًا ليس بديلًا عن إيصالها برًا، وأن واقعة "النابلسي" في شمال غزة أكدت ضرورة إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات.

يذكر أن، يوم الخميس الماضي، استشهد أكثر من 100 مواطن فلسطيني وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي.