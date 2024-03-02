الكنيسة الإنجيلية في الغردقة تحتفل بافتتاح المقر الجديد

احتفلت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالغردقة، بافتتاح مبنى الكنيسة الجديد بتقسيم القضاة، وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الترانيم التي قدمها فريق ترانيم الكنيسة.

وشارك بحضور الاحتفال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس ماجد كرم نائب رئيس السنودس، القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، القس بشير عزمي راعي الكنيسة بالغردقة، القس ديفيد مجدي راعي قس إنجيلي بألمانيا والراعي السابق للكنيسة، كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة والمستشار العسكرى ولفيف من القيادات الدينية والإدارية والتنفيذية بالمحافظة.



نقل كمال سليمان تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس بشير راعي الكنيسة وشعب الكنيسة معربا عن سعادته في المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة معلنا دور الدولة الهام فى بناء المساجد والكنائس لأنها بيوت لله يُذكر فيها ويُرفع اسم الله، وهذه البيوت - المساجد والكنائس – تساهم في إعداد المواطن الصالح وتساهم في تنشئة المواطنة القوية.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية شعب الكنيسة معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في افتتاح الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس بشير راعي الكنيسة مشيرا إلى دوره الهام ومجهود جميع القائمين على تشييد الكنيسة بهذا الشكل الرائع.

وأضاف “زكي ” خلال الكلمة التي ألقاها مساء الجمعة، بأن الكنيسة عنوان للرحمة وليست مجرد دعوة دينية ولكن دورها هو بث روح التعاون بين أطياف المجتمع وبث الرحمة بين الناس وعدم الفرز وتقسيم البشر هى أهم وصايا السيد المسيح وقبول الجميع دون تمييز، مؤكدا بأن الخدمة الحقيقة هي مساعدة الناس والمحتاجين أولًا".

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للدولة المصرية عامة واللواء عمرو حنفي خاصة مشيدا بدوره البارز في تذليل كافة العقبات لخروج الكنيسة بهذا الشكل مؤكدا على تحركات الدولة المصرية على كل الأصعدة وبخاصة الصعيد الاقتصادي، واتخاذ خطوات تحقق للاقتصاد المصري تعافيه وازدهاره، وهو ما يثبت أن مصر دومًا قادرة على تخطي أي ظروف أو تحديات.