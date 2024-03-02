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السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية التابعة لها، تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت، أن الإصابة نتيجة المواجهات التي حدثت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة قرب رام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

ومنذ قليل، استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا، وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرق دير البلح، وتم وصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع.

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