شقيق حلمي بكر: أرملة أخويا رافضة تدينا شهادة الوفاة أو تصريح الدفن

السبت 02/مارس/2024 - 01:04 ص

طالب فتحي بكر شقيق الموسيقار الراحل حلمي بكر، بضرورة التدخل لإيجاد حل لأزمة تيسير إجراءات دفن شقيقه، وذلك بعد وفاته مساء الجمعة، في منزل زوجته بمحافظة الشرقية.

وصرح فتحي بكر خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب بـ«برنامج الحكاية»، قائلًا: إن المستشفى اللي توفى فيها حلمي بكر في الشرقية لا يوجد بها ثلاجة، كما أن أرملته ترفض إعطاء الأسرة شهادة الوفاة أو تصريح الدفن.

وأضاف شقيق حلمي بكر: أخويا كان قيمة وقامة في المجتمع، مينفعش يتعمل فيه كده، وطلبنا هو تيسير إجراءات وجود ثلاجة قريبة يوضع فيها جثمان الراحل، أو السماح بنقله إلى مستشفى بالقاهرة.

وكان ذلك عقب وصول شقيق الموسيقار حلمي بكر إلى أحد مستشفيات الشرقية، الذي يرقد به جثمان الراحل؛ استعدادًا لاستلام جثمانه ونقله إلى القاهرة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالوفاة والدفن.