قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بني نعيم ويطا بمحافظة الخليل وتداهم منزلًا في عزون

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمت بلدتي بني نعيم ويطا في محافظة الخليل، وتجولت قوات الاحتلال في شوارع بلدتي بني نعيم ويطا، دون الإبلاغ عن أي إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود للمواطن الفلسطيني سليم حامد، في بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمت المداهمة بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة، معززة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق دير البلح.