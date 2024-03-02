فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ قصف متواصل ومكثف على المناطق الشمالية من قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المدنيين الفلسطينيين في كافة أنحاء قطاع غزة، مستخدمًا جميع أنواع الآليات الحربية، وفي وقت سابق، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، عن استشهاد عدد من الأطفال بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وأكد، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية ما تسبب في زيادة عدد الشهداء، لافتًا إلى أن المستشفيات داخل القطاع سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.