وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع.

كما أصيب، أمس الجمعة، عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، فيما شهدت بيت لاهيا، ومنطقة الشيخ زايد، والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع سلسلة غارات بالطيران الحربي، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس.