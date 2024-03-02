1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2023.. خبراء: عوائد اقتصادية إيجابية للتوسع في الإنتاج وتغطية الصادرات.. وبرامج حكومية لدعم المستثمرين على تغطية مستلزمات الإنتاج

تسعى الدولة المصرية ووزارة التجارة والصناعة في زيادة الصادرات للدول الخارجية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.9 مليون دولار في عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 2.7%. فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار في عام 2023، مقابل 505.4 مليون دولار في عام 2022، بانخفاض نسبته 23.4%.

أما عن أهم مجموعات السلع التي تم تبادلها بين البلدين، فقد شملت صادرات مصر إلى السودان منتجات مثل مطاحن "شعير ونشا وحبوب"، والسكر ومصنوعاته، والصابون، واللدائن ومصنوعاتها، والملابس المستعملة. بينما استوردت مصر من السودان حيوانات حية، وقطن، وحبوب وأثمار زيتية، ولحوم.

أخيرًا، سُجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 13.3 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقارنة ب 12.9 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بارتفاع نسبته 2.7%. في حين انخفضت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر إلى 1.6 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقابل 2.1 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

كما سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات السودانية في مصر إلى 5.8 مليون دولار في العام المالي 2022-2023، مقارنة ب 4 ملايين دولار في العام المالي 2021-2022، بزيادة نسبتها 45%.

وفيما يتعلق بعدد السكان، فقد سجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة في نفس الفترة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية يصب في مصلحة الجميع وأوضح الادريسي ان زيادة حجم الصادرات للدول الخارجية يعتمد علي نجاح التبادل التجاري على عدة عوامل مثل التنافسية الاقتصادية، والسياسات التجارية، والبنية التحتية، والقوانين واللوائح التجارية.

وأضاف الادريسي، إن التبادل التجاري والاعتماد علي الصادرات بشكل أكبر له دور هام في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية سواء كان من خلال الزراعية، اوالبترول، اوالمنتجات الكيماوية، اوالملابس، او غيرهما، وفي المقابل تشمل الواردات العديد من المنتجات والسلع المختلفة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.9 مليون دولار في عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار في عام 2022، خطوة جيدة يجب البناء عليها في الفترة المقبلة وزيادتها والوصول بها لأعلي معدل الي جانب بحث سبل التعاون مع العديد من الدول في هذا الملف لأن زيادة الصادرات لتلك الدول خطوة تأخرت كثيرًا.

وأضاف الشافعي، أن زيادة الصادرات تعتبر هدفًا هامًا في العديد من الاقتصادات، حيث تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تعزيز العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات خاصة وان تحقيق زيادة في الصادرات يتطلب تحسين تنافسية المنتجات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، الي جانب توسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم للشركات المصدرة.