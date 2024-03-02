مباراة البطاقات الحمراء.. ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من لاتسيو في الدوري الإيطالي

انتزع فريق ميلان، فوزًا صعبًا من نظيره لاتسيو بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف، دون إثارة كروية في أحداثه، التي كان أبرزها حصول مدرب لاتسيو ماوريزو ساري على بطاقة صفراء في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، طرد حكم اللقاء، لوكا بيليجريني لاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 57 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وسجل نوا أوكافور هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88، ليفوز ميلان بهذا الهدف، ويحصد 3 نقاط ثمينة خارج الديار.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أدام ماورشيتش في الدقيقة 90+4، ثم طرد زميله ماثيو جوندوزي في الدقيقة 90+6، ليسجل البطاقة الحمراء الثالثة في صفوف لاتسيو.

وبتلك النتيجة، قلص ميلان الفارق مع يوفنتوس وصيف جدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى نقطة وحيدة، حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.