الأمم المتحدة: الأزمة في السودان تتجه نحو النسيان العالمي وتتطلب تدخلًا فوريًا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الفظائع والتجاهل الدولي. وأشار تورك إلى أن أكثر من 14،600 شخص قتلوا و26 ألفًا أصيبوا خلال فترة أحد عشر شهرًا فقط، مع التأكيد على أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

وأكد تورك أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان تشنّ قتالًا عبثيًا عنيفًا، مما أدى إلى إجبار الملايين على الفرار وتدمير البنية التحتية الطبية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة يجب أن تتفق على العودة إلى السلام دون تأجيل، مع التأكيد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان.

وفي ختام تصريحاته، دعا تورك المجتمع الدولي إلى إعادة تركيز اهتمامه على الأزمة في السودان واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الفوضى والمعاناة في البلاد.