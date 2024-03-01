شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق في قطاع غزة

استشهد عشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منازل ومناطق مختلفة في قطاع غزة.

تضمنت الضحايا طفلًا استشهد في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو غالي في مخيم يبنا وجنوب القطاع، فضلًا عن استشهاد عدد من المواطنين جراء قصف منزل عائلة "شبات" في بيت حانون.

كما أسفر قصف الطيران الحربي عن استشهاد مواطن في منطقة المغراقة وسط القطاع، وشن غارات على منطقة قليبو شمال المستشفى الأندونيسي.

في إحدى المدن، استشهد 6 مواطنين بسبب قصف طائرات الاحتلال لمركبة ومجموعة من المواطنين، بالإضافة إلى مدرسة تستخدم كمأوى للنازحين.

وفي مناطق أخرى من القطاع، أصيب العديد من المواطنين جراء قصف مدفعي، وتعرضت بعض المناطق مثل بيت لاهيا والشيخ زايد ومخيم جباليا لسلسلة من الغارات الجوية، وقام جيش الاحتلال بتدمير منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس.