بيان لجامعة عين شمس حول حالة سرقة داخل الحرم الجامعى

أعلنت منذ قليل جامعة عين شمس فى بيان صحفى احترامها التام لسيادة القانون، حيث تم إحالة العاملين المضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة للشئون القانونية في واقعة اتهامهم بمحاولة سلب ممتلكات من داخل جامعة عين شمس.

ذكر البيان أن الجامعة أبلغت جهات التحقيق المختصة وسيتم عرض المتهمين على النيابة الأحد القادم .

وتؤكد الجامعة أن هذا الإجراء جاء عقب قيام أمن الجامعة بتوقيف أحد العاملين بالجامعة والذي ينتمي لإدارة النقل والحركة هو وزميل له لحوزتهما أجهزة حواسب آلية وطابعات تم أخذها من الجامعة دون وجه حق ، فما كان من أحدهما إلا التهديد بحرق نفسه ، ونجح رجال أمن الجامعة في إحباط المحاولة ، وتم تحويل الأمر برمته لجهات التحقيق المختصة والتى تتولى دون غيرها إصدار الأحكام النهائية وفقا لتطورات التحقيق.

وتؤكد جامعة عين شمس فى بيانها حرصها التام على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبيها من أفراد المجتمع الجامعي، وتدين بشدة أي عمل من شأنه تعريض حياة أي شخص للخطر ، وتعمل بكل جدية لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع الجامعي في ظل تطبيق مباديء العدالة والمساواة.