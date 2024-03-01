غدا.. فيلم Toy story ضمن عروض سينما الأطفال بالإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع، فيلم الرسوم المتحركة Toy story، في الثانية عشر ظهر غد السبت، ، مجانا للحضور، بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال.

الفيلم من إنتاج والت ديزني عام 1995، والذي يعد أول فيلم متكامل صنع بأكمله باستخدام الحاسوب، حيث تدور أحداث العمل حول طفل يُهادى بلعبة في إحدى المناسبات، ويفتح الطفل اللعبة ليضعها بين قرناءها من الألعاب في غرفته، وتبدأ الأحداث باعتقاد اللعبة أنها حقيقة وليست لعبة ولهذا يبدأ المأمور "وودي" أفضل الألعاب عند الطفل بإقناع رائد الفضاء "باز" أنه مجرد لعبة وتتعدد الحوادث بعدها إلى أن تتجمع اللعب جميعا ثانية، وقد اقتنعوا أن هدفهم الأساسي كلعب هو الترفيه عن الطفل وليس غير.

الفيلم من بطولة الفنانين: توم هانكس، وتيم ألين، ودون رينكلز، وجيم فاروني، ووالسن شون، وآني بوتس، وجون مورس، ولوري متكاف، وجاك إينجل، والعمل قصة: جون لاسيتر، وبيتي دوكتر، وأندرو ستانتون، وجوي رانفت، وسيناريو جوس ويدن، وأندرو ستانتون، ومن إخراج جون ليستير.