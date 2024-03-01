لافروف: تصريحات واشنطن عن اندلاع صراع بين "الناتو" وروسيا تعني أنها تخطط لذلك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أشار إلى إمكانية قتال حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا في حال خسرت أوكرانيا الحرب، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لذلك بالفعل.

جاءت تصريحات لافروف خلال حديثه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، حيث أوضح أن تلك التصريحات تكشف عن النية الأمريكية في القيام بتحركات عدائية ضد روسيا في حالة هزيمة أوكرانيا.

وذكر لافروف أيضًا أن سياسة الولايات المتحدة تستهدف إضعاف واستنزاف الاتحاد الأوروبي من خلال سحب أوكرانيا إلى حلف الناتو، لتجنب تنافس الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية قوية.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالفعل، حيث أصبحت أوروبا غير قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة، حيث انتقلت الشركات الرئيسية والصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة بسبب اختلاف الظروف وانخفاض أسعار الطاقة.