الفنانة آمال ماهر تنعى الموسيقار حلمي بكر

نعت الفنانة آمال ماهر، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي توفي منذ ساعات في أحد المستشفيات في كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتبت الفنانة آمال ماهر علي صفحتها الشخصية " فيس بوك " قائلة : البقاء لله في وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر الله يرحمة ويغفرله ويدخله فسيح جناته

وعلمت البوابة نيوز من زوجته سماح القرشي: أن الراحل الموسيقار حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب، ونتج عن هذا الوفاة منذ ساعات قليلة في أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.