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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الفنانة سميرة سعيد تنعى الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر
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نعت الفنانة سميرة سعيد ، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي توفي منذ ساعات في أحد المستشفيات في كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتبت الفنانة سميرة سعيد علي صفحتها الشخصية " فيس بوك " قائلة : خبر محزن.. رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر.. لنا سوياً نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة…رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

 وعلمت البوابة نيوز من زوجته سماح القرشي: اغن الراحل الموسيقار حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب، ونتج عن هذا   الوفاة منذ ساعات قليلة في أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.   

الفنانة سميرة سعيد تنعي وفاة الموسيقار حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر