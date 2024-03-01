سلوفينيا ترحب بدعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين

رحبت وزارة الخارجية السلوفينية بقرار المفوضية الأوروبية بتقديم 68 مليون يورو دعما إضافيا للفلسطينيين في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشادت الوزارة في بيان نشرته على موقع تويتر اليوم الجمعة بالتخصيص السريع للأموال من أجل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد البيان أن هذا التمويل حاسم في معالجة الظروف القاسية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

وتوقعت سلوفينيا من المفوضية الأوروبية تخصيص كافة الأموال المخطط لها لعام 2024 بدون تأخير غير ضروري.