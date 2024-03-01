الفنانة لطيفة تنعى الموسيقار حلمي بكر

نعت الفنانة لطيفة، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي توفي منذ ساعات في أحد المستشفيات في كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتبت الفنان لطيفة علي صفحتها الشخصية " فيس بوك " قائلة : ألف رحمة ونور على روحك يا أستاذ حلمي بكر ربنا يرحمك ويغفر ليك انت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم اجيال.. انا لله وانا اليه راجعون

وعلمت البوابة نيوز من زوجته سماح القرشي: أن الراحل الموسيقار حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب، ونتج عن هذا الوفاة منذ ساعات قليلة في أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.