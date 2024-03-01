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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

هاني شاكر : البقاء لله في وفاة الأخ الأكبر الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر
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نعى الفنان هاني شاكر، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي توفي منذ ساعات في أحد المستشفيات في كفر صقر بمحافظة الشرقية. 

كتب الفنان هاني شاكر علي صفحته الشخصية “ فيس بوك “ قائلا البقاء لله في وفاة الصديق العزيز الأخ الأكبر الموسيقار حلني بكر   ،  ادعوا الله ان  يتغمدة برحمته  و خالص العزاء الي الاهل  والأصدقاء و كل محبيه".

 وعلمت البوابة نيوز من زوجته سماح القرشي: أن الراحل الموسيقار حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب، ونتج عن هذا   الوفاة منذ ساعات قليلة في أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.   

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