ميلان بتشكيل هجومي أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره لاتسيو بملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ميلان، اللقاء بتشكيل هجومي، إذ يقود الهجوم، الفرنسي أوليفييه جيرو رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش، وبمعاونة من الإنجليزي لوفتس تشيك.

ويتواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في التشكيل الأساسي للروسونيري، على أن يجلس النيجيري صامويل تشوكويزي على مقاعد البدلاء.

ويسعى ميلان لحصد الثلاث نقاط أمام لاتسيو، للاقتراب من يوفنتوس وصيف الدوري الإيطالي، الذي يتصدره إنتر ميلان.

يحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لاتسيو في المرتبة الثامنة وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - إسماعيل بن ناصر - لوفتوس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أولفييه جيرو - رافائيل لياو.