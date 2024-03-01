مليون شخص يواجهون المجاعة فى قطاع غزة

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:51 م

حذرت تقديرات الأمم المتحدة من أن ٢.٢ مليون شخص، أي الغالبية العظمى من سكان غزة، مهددون بالمجاعة، لا سيما في الشمال، حيث يجعل الدمار والقتال والنهب من المستحيل تقريبًا إيصال المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دخلت ما يزيد قليلًا على ٢٣٠٠ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في فبراير، وهو انخفاض بنحو ٥٠٪ مقارنة بشهر يناير، وبمتوسط يومي يصل إلى حوالي ٨٢ شاحنة يوميًا. ووفقًا للأمم المتحدة، كانت نحو ٥٠٠ شاحنة تدخل إلى قطاع غزة يوميًا في المتوسط قبل بدء الحرب في ٧ أكتوبر، بينما كانت احتياجات السكان المحليين أقل.

وقال الفلسطينيون في غزة لوكالة فرانس برس في الأيام الأخيرة إنهم يضطرون إلى أكل أوراق الشجر أو علف الماشية، أو حتى ذبح حيوانات الجر من أجل الغذاء.