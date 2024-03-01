الجارديان: خطة نتنياهو لما بعد الحرب فى غزة صفعة على وجه بايدن

بينما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة عسكرية غير محددة على قطاع غزة ما بعد الحرب، نجد أن كل ما فعلته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هو التلويح بعدم الموافقة، فبدلاً من استخدام نفوذها على نتنياهو، تحاول إدارة بايدن بدلاً من ذلك أن تُظهر للأمريكيين أن الرئيس غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

فبينما أعلن بنيامين نتنياهو عن خطته لغزة ما بعد الحرب، وكشف أن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة عسكرية لأجل غير مسمى وستنشئ “مناطق عازلة” في القطاع ، يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحتلال عسكري، تحت إدارة مدنية غامضة، بمجرد أن تنهي إسرائيل هجومها المدمر على غزة. وبحسب صحيفة "الجارديان" تمثل خطة نتنياهو صفعة على وجه جو بايدن، الذي أصر منذ أشهر على أن الولايات المتحدة لن تقبل احتلالاً عسكريًا إسرائيليًا أو محاولات للاستيلاء على أجزاء من قطاع غزة.

غطاء دبلوماسي

ومنذ أعلن بايدن دعمه غير المشروط لإسرائيل بعد بدء الحرب في غزة، واحتضن نتنياهو في عناق خلال زيارة إلى تل أبيب ــ تحدى نتنياهو علانية أهم حليف لإسرائيل ولم يدفع أي ثمن في مقابل ذلك.

وكل أسبوع، ينتقد بايدن وكبار مساعديه نتنياهو وطريقة تعامله مع الصراع، لكنهم يواصلون توفير الغطاء الدبلوماسي الأمريكي وشحنات الأسلحة التي تسمح لإسرائيل بمواصلة حربها ، بحسب "الجارديان". والأسبوع الماضي، قبل أيام من إعلان نتنياهو عن خطته لما بعد الحرب، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض لحماية إسرائيل من قرار للأمم المتحدة منذ أكتوبر – وامتنعت بريطانيا فقط عن التصويت على الإجراء الأخير، في حين أيده أعضاء المجلس الثلاثة عشر الآخرون. وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي: إن "احتياجات إسرائيل الأمنية الحقيقية" يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل أن تدعو المحكمة إلى انسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية في عام ٢٠٢٢ مراجعة شرعية السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وقدمت أكثر من ٥٠ دولة وجهات نظرها في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في لاهاي. ولم يقف إلى جانب إسرائيل سوى عدد قليل من الدول – بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والمجر.

خسائر بايدن

وستستغرق المحكمة أشهرًا لإصدار قرارها، وعلى الرغم من أنها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، فإن الحكم بأن الاحتلال غير قانوني من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل وداعميها الدوليين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويمكن أن يمهد الحكم أيضًا الطريق أمام الدول لفرض عقوبات على إسرائيل. ومع تحول إسرائيل إلى منبوذة دولياً بسبب احتلالها وإخضاعها للفلسطينيين، سيكون من الصعب على واشنطن إلقاء المحاضرات على خصومها، وخاصة روسيا والصين، بشأن احترام القانون الدولي.

لا يبدو أن بايدن، الذي يُفترض أنه رجل عملي في السياسة الخارجية، منزعج من كون الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي تواصل دعم الحرب الإسرائيلية على غزة. في الواقع، راهن بايدن مستقبله السياسي على دعمه لنتنياهو وإسرائيل، إلا أنه يدأ يخسر. وفي الانتخابات الرئاسية هذا العام، حيث من المرجح أن يواجه دونالد ترامب مرة أخرى، فقد بايدن بالفعل الدعم بين التقدميين الشباب، والناخبين الأمريكيين السود والعرب، الذين يشعرون جميعا بالغضب من رفضه كبح جماح إسرائيل.

ناقوس الخطر

يدق حلفاء بايدن ناقوس الخطر من أنه قد يخسر ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة تضم كتلًا تصويتية كبيرة من السود والعرب والمسلمين الأمريكيين، بسبب سياساته في الشرق الأوسط. حذر عضو الكونجرس رو خانا، أحد مؤيدي بايدن والديمقراطي التقدمي من كاليفورنيا الذي حاول التوسط بين حملة بايدن والديمقراطيين في ميشيغان، فريقه هذا الأسبوع: “لا يمكننا الفوز بولاية ميشيغان بسياسة الوضع الراهن".

ومع ذلك، يرفض بايدن استخدام النفوذ الكبير الذي يتمتع به لإجبار نتنياهو على قبول وقف دائم لإطلاق النار: فإلى جانب توفير الغطاء الدبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث قدمت ٣.٨ مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل. مساعدات عسكرية سنويا ومن دون إمدادات ثابتة من الأسلحة الأمريكية منذ أكتوبر، لنفاد القنابل التي تسقطها إسرائيل على غزة. وبعد هجمات حماس، سارع بايدن إلى مطالبة الكونجرس بتقديم ١٤.٣ مليار دولار على شكل أسلحة إضافية ومساعدات أمنية لإسرائيل. لقد تم تعليق هذه الحزمة في الكونجرس، لكن ذلك لم يمنع إدارة بايدن من الإسراع بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك عشرات الآلاف من قذائف المدفعية والذخائر الأخرى التي وافقت عليها وزارة الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ التي تجاوزت موافقة الكونجرس.

إسرائيل والنفوذ الأمريكي

وقللت إدارة بايدن باستمرار من نفوذها على إسرائيل ونتنياهو ، حيث قال ماثيو ميلر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي يوم ١٢ فبراير: "أعتقد أن الناس يتظاهرون في بعض الأحيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عصا سحرية يمكنها التلويح بها لجعل أي موقف في العالم يسير بالطريقة التي نريدها تمامًا، وهذا ليس هو الحال أبدًا". ويثير تعليق ميلر سؤالا مهما: إذا لم يتمكن بايدن من استخدام مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية ــ والقدرة على قطع إمدادات إسرائيل من القنابل حرفيا ــ لإجبار نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار، فماذا يمكن أن يفعل بايدن بالعصا السحرية؟.

وبدلاً من استخدام نفوذها على نتنياهو، تحاول إدارة بايدن بدلاً من ذلك أن تُظهر للأمريكيين أنه غاضب من نتنياهو، وأنه قريب من نوع من "الخرق" معه بشأن غزة ، إلا أن ذلك ما هو إلا ستار من الدخان لأن بايدن يرفض استخدام نفوذه لوقف الحرب، إما عن طريق وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أو السماح بتمرير قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار دون حق النقض الأمريكي.

وهذه التسريبات تجعل بايدن يبدو أضعف وتساعد في تعزيز مكانة نتنياهو في إسرائيل، مما يظهر أنه قادر على الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي.

لقد وضع بايدن ومساعدوه أنفسهم في موقف يبدو أنهم عاجزون عن إيقاف نتنياهو. أفضل ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تفعله هو التلويح بإصبعها في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما لو كان طفلاً مشاكساً.

وبينما يتردد بايدن، يموت الفلسطينيون بأعداد كبيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الوحشية، وتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، والمجاعة .

فلا يوجد نظام صحي يمكن الحديث عنه في غزة. وقام الجيش الإسرائيلي بوقف المستشفيات تلو الأخرى.

وبينما يشكو بايدن من الزعيم الإسرائيلي الذي لا يستمع إليه، فإن رئاسته الآن في خطر، إنه جرح ألحقه بنفسه وكان بإمكان بايدن تجنبه من خلال الوقوف في وجه نتنياهو لوقف الحرب.

