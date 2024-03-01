قتلة ولصوص.. المدعى العام الإسرائيلي تعترف بانتهاكات جيش الاحتلال

الجمعة 01/مارس/2024 - 09:14 م

أعلنت المدعية العسكرية لجيش الاحتلال، يفعات تومر يروشالمي، أنه تم فتح تحقيق في أعقاب ممارسات معينة للجنود في قطاع غزة.

وقالت إن العديد من هذه الأعمال "إجرامية بطبيعتها والسلطات تحقق فيها"، بحسب ما نقلته شبكة "كان" التلفزيونية الصهيونية، نقلا عن صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية اليومية.

وأوضحت: "منذ بداية الحرب، استخدم الجيش سلطته بشكل عام بمهنية كبيرة ووفقاً للقانون"، قبل أن تتابع: "كانت هناك أيضاً حوادث غير مقبولة للقوات المسلحة خلافاً للتعليمات وتتعارض مع القانون".

ونددت "بالاستخدام غير المبرر للقوة، خاصة ضد السجناء"، و"النهب"، فضلا عن "تدمير الممتلكات المدنية".

ومنذ أن شنت الاحتلال عدوانه البري على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم ينتقمون من السكان المدنيين الفلسطينيين.

وقد تم تسجيل سرقات وتعليقات مهينة وأعمال تخريب ونسبت إلى مقاتلي جيش الاحتلال وفقا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز .

وسرقت قوات الاحتلال العديد من الحيوانات ومنها كلاب وقطط، وببغاء واحد وثلاثة خيول، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.