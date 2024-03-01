روسيا تطالب ألمانيا بتفسير تسريبات خطط هجوم على جسر القرم

في تصعيد جديد للتوتر بين روسيا وألمانيا، طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بتقديم توضيحات بشأن تسجيل مسرب لضباط ألمان يناقشون خططًا لمهاجمة جسر القرم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، لوكالة "تاس" للأنباء: "نطالب ألمانيا بتقديم توضيحات، ويتعين على السلطات في برلين أن تقدم هذه التوضيحات فورًا، فأي محاولة للتهرب من تقديم إجابات مقنعة ستعتبر بمثابة اعتراف بالذنب".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تنتظر ردًا سريعًا من ألمانيا، مؤكدة أن "هذا التسجيل يثير قلقًا بالغًا، ونحتاج إلى معرفة حقيقة ما إذا كانت هذه المناقشات قد جرت بالفعل، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لمنع تنفيذ مثل هذه الخطط الخطيرة".

من جهته، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يملك معلومات عن مضمون التسجيل المسرب، بينما أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن القضية سيتم بحثها في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، واتّهمتها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ويُعد جسر القرم، الذي تم افتتاحه عام 2018، رمزًا مهمًا لروسيا، حيث يربط بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، وباقي الأراضي الروسية.

وتُثير هذه التسريبات مخاوف من احتمال تصاعد التوتر بين روسيا وألمانيا، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد فيها أن ألمانيا مستعدة للدفاع عن حلفائها في الناتو ضد أي هجوم روسي.