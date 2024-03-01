المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يطالبان إسرائيل بالتحقيق في مجزرة شارع الرشيد بغزة

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء "تحقيق مستقل على الفور" في المجزرة التي وقعت أمس الخميس، في شارع الرشيد شمال قطاع غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 115 مواطنا، تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية.

وأعرب ميشيل في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن شعوره "بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس، بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية"، مشددًا على أن "القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة، وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة الممولة بشكل مناسب، مثل الأونروا للوصول إلى المدنيين".

من ناحيتها، أعربت فون دير لاين، عن "الانزعاج العميق من الصور الواردة من غزة"، مؤكدة أنه "ينبغي بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية، المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها".