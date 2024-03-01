بمشاركة حجازي.. الهلال يعود أمام اتحاد جدة في الشوط الأول بالدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الهلال ضد ضيفه اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا.

يستضيف فريق الهلال نظيره اتحاد جدة في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، حيث يقود خط الدفاع رفقة لويز فيليبي، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب جالاردو.

افتتح الفرنسي نجولو كانتي التهديف في المباراة، ووضع الاتحاد في المقدمة منذ الدقيقة 12 من صناعة زكريا هوساوي.

وأدرك صالح الشهري التعادل للزعيم في الدقيقة 39 من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، ليعود الهلال في النتيجة بعد مرور أكثر من نصف ساعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 59 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المركز الخامس وفي رصيده 37 نقطة.