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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير البترول يشارك في حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز

منتدى الدول المصدرة
منتدى الدول المصدرة للغاز
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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز  في نسخته الثانية الذي تم تنظيمه لتكريم من ساهموا عقوداً متتالية في دعم وإدارة مشروعات الغاز الطبيعي إقليمياً ودولياً.

 وحصل على الجوائز  هذا العام كل من علي حشاد من الجزائر  ودينيس ليونوف من روسيا بالإضافة إلى شركة سوناطراك الجزائرية ومعهد بحوث صناعة النفط الإيراني وشركة أدنوك  الإماراتيةللغاز.

توقيــع مذكــرتي تفاهــم

 وتم توقيــع مذكــرتي تفاهــم بين المنتدى وكل من لجنــة الطاقــة الأفريقية  (AFREC)ومعهــد البحــوث الاقتصادية التابــع لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا وشــرق آســيا (ERIA).

 وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز التعاون بين منتدى الدول المصدرة للغاز ولجنــة الطاقــة الأفريقية  (AFREC)ومعهــد البحــوث الاقتصادية التابــع لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا وشــرق آســيا (ERIA) من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز مشروعات الغاز الطبيعي شركة أدنوك الإماراتية