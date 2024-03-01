قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمباراة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر غدا السبت على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن المباراة المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء بجانب علي جبر وأحمد سامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.