جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



فى المحاولة الأولى تم ضبط 25 جرام من مخدر الحشيش بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية مخبأة داخل حقائبه الشخصية في علبة كريم يصعب الوصول إليها وقام بالضبط بواسطة إبراهيم عبد الحكيم وعمر قرشي البارودي تحت إشراف رامي مروان مدير الحركة ومن إدارة الفحص بأشعة X-RAY محمد حسام مأمور الفحص وعمر محمد ناصر رئيس القسم .

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 10 جرام من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب بريطاني الجنسية أيضا قادم على الخطوط البريطانية خبأها في جيوب ملابسه الشخصية يصعب الوصول إليها ، قام بالضبط أبي القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية وأحمد محمد فايد مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي ومن إدارة الفحص محمد حسام مأمور الفحص وعمر محمد ناصر رئيس القسم .

وقام بالجرد والتحريز حفني محمد فتحي وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد محمد فايد وأبو القاسم ممدوح بحضور وليد السيد زيادة من الأمن الجمركي .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 18 و19 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.