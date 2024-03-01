حلمي بكر.. مكتشف المواهب الغنائية وجلاد لجان التحكيم

رحل عن عالمنا الملحن والموسيقار الكبير حلمي بكر، وذلك بعد رحلة مع مع المرض بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وظل يرتاد المستشفيات خلال تلك الفترة فى حالة تدهور صحي وخاصة الأسابيع الأخيرة، وقدم الفنان حلمي بكر مسيره فنية حافلة خلال مشوار فني على مدار سنوات، ونرصد لكم أبرز محطات الكشاف الأشهر للمواهب الغنائية وجلاد لجان تحكيمها..

الأب كلمة السر الفنية فى حياة الطفل حلمي بكر

ولد الفنان حلمي بكر فى أحد أحياء القاهره، وكان والده يعشق الفن والموسيقي، وخاصة آلة العود، وكان يجيد العزف عليها، وجاء العشق من ضرب أوتار العود على مسامع أذن الطفل حلمي بكر، وزاد عشقه بالآلات الموسيقية وإزداد الشغف والولع بكل جرس موسيقي ومقام يسمعه، حتى جاء الوقت لإحدى الليالي التى عزف فيها أمام الفنانة القديرة ورده والتى آمنت بموهبتة فى الموسيقي والتلحين بعد سماع موسيقاه فى إحدي المناسبات.

خطة حلمي بكر وكمال الطويل لإعادة ليلي مراد من الإعتزال الفنى

كشف الفنان حلمي بكر عن خطته لإعادة الفنانة ليلي مراد إلى الغناء مره أخرى بعد الإعتزال الفنى، حيث إبتعدت عن الفن والغناء للإهتمام بأمور الأسرة الخاصة بها.

وأكد حلمي بكر فى لقاء تلفزيوني له أنه ذهب إلى منزلها وطالب بلقائها مدعيا أنه موهبة غنائية ويريد أن تسمعه الفنانة ليلي مراد، وظل يقنعها أنه يحتاج أن تدعمه وتساعده فى بداية المشوار كمطرب.

وافقت ليلي مراد وذهبت لأول بروفه له، وبمجرد سماعها إلى الألحان والكلمات ظلت تغني والفنان حلمي بكر يصمت وينتظر، حتى قال لها “هسمعه صوت واحده جديدة” وقام بإعادة التسجيل لتسمع نفسها ويوجه لها كلمات مؤثرة “إزاي تحرمينا من الصوت ده”.

بكت ليلي مراد وقامت بتسجيل العديد من الأغاني فى ذلك الوقت، ولكن لم تطلب الإذاعة الأغاني لعرضها.

تاريخ فني يجاوز الـ 1800 أغنية

قدم الموسيقاء الكبير مسيرة فنية حافلة خلال مشواره الفني، بما يتجاوز ال1800، وقدم ألحان على كل الأشكال الفنية المختلفة سواء كانت لأغاني مستقلة، أو جزء من أعمال فنية ومسرحية ودرامية، أو أغاني لإسكتشات كوميدية للفنان فؤاد المهندس وشويكار فى العروض المسرحية.

حلمي بكر كشاف مواهب وجلاء لجان التحكيم

إشتهر الملحن الكبير بانه مهموم طوال الوقت بإكتشاف المواهب الغنائية وتقديمها إلى الجمهور، ومع ظهور فكرة برامج المواهبن كان الضيف الأساسي لمعظم تلك النوعية من البرامج الموسيقاء والملحن الكبير حلمي بكر.

وكان رغم خبراته الكبيرة فى عالم الموسيقي والغناء، إلا أنه كان جلادا لأنصاف المواهب الفنية، وكان يصل إلى حد القسوه فى بعض الأحيان رغبة منه فى وصول المستحقين فقط إلى الجمهور.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل الموسيقاء والفنان القدير حلمي بكر عن عالمنا اليوم، بعد تعرضة لأزمة صحية، وهي ليست الأولى خلال السنوات الأخيرة، وظل طريح الفراش حتي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة تاركا إرث فني كبير.