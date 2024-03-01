حلمي بكر.. نجومية فنية ومشكلات مثيرة

اشتهر الملحن الراحل حلمى بكر ببعض المواقف والتصريحات الجريئة خلال رحلته الفنية و التى تسببت فى حدوث ازمات و مشكلات بينه و بين بعض نجوم الفن من بين هذه المشكلات، ذُكرت حادثة غلق حلمي بكر سماعة التليفون في وجه السيدة أم كلثوم، عندما حاول أحد المعارف التي جمعت بينهما أن يُقدمه لها. ظن حلمي بكر أنها مزحة، ولكنه اكتشف فيما بعد أن كوكب الشرق كانت فعلًا على الهاتف. هذا الحادث لم يكن الوحيد، حيث تحدثت أم كلثوم معه بعد ذلك ولحن لها أغنية "معندكش فكرة" التي لم يتسنى لها أداؤها.

لم يكتف حلمي بكر بذلك، بل انتقد أعمال فنانين كبار، من بينهم الفنانة فيروز والفنانة أحلام. حين طرحت فيروز ألبومها الأخير في عام 2017، وصفه بأنه لن يضيف أي جديد لتاريخها الفني الكبير. أما حيال أحلام، فانتقدها بشدة بسبب مشاركتها في برامج اكتشاف المواهب، معتبرًا آرائها غير منطقية.

على الرغم من هذه المشكلات الشهيرة، إلا أن حلمي بكر أشاد بالفنانة الراحلة صباح، ووصفها بأنها كانت الأكثر موهبة غنائيًا واستعراضيًا. يظهر من خلال هذه التصريحات تعدد الأوجه في شخصية الموسيقار، حيث يجمع بين النجومية الفنية والتعبير الصريح عن آرائه.

يذكر ان رحل عن عالمنا الملحن حلمى بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 88 عاما