تأهل 5 فرق طلابية بـ"حاسبات الأقصر" بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، عن تأهل 5 فرق طلابية بكلية الحاسبات والمعلومات للمرحلة الثانية من مراحل التقييم؛ للمشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية؛ والتي تقام تحت بكلية الدفاع الجوي في الفترة من ١ حتي ٣ يوليو ٢٠٢٤.

تشارك الجامعة، بخمسة مشروعات لإيجاد حلول تكنولوجية تخدم محاور الدولة للتنمية المستدامة؛ لتعزيز محاور العمل المناخي، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الصحة الجيدة، القضاء علي الفقر، القضاء علي الجوع.

وتستهدف المشروعات، تطوير تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية لتشمل: ( "مشروع شجرة ذكية لمعالجة آثار التغيرات المناخية" (إشراف: د/ حسني عباس، أ.م.د/ أسامة أبوالنصر) - "مشروع نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها" (إشراف: أ.م.د/ أسامة أبوالنصر، د/ أماني أشرف) - "مشروع نظام انترنت الأشياء لوحدات العناية المركزة" (إشراف: د/ محمد رمضان، د/ همام عبدالعال) – "مشروع تطبيق إدارة التكافل الغذائي بين الأفراد والمؤسسات (إشراف: د/ أماني أشرف، د/ حسني عباس ) – "مشروع نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة " ( إشراف: د/محمد عبدالحميد، د/باسم عبدالعاطي).

تأتي مشاركة الفرق الطلابية تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وريادة الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.