ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"حلمي بكر وزيجاته.. رحلة حافلة بالفن والتحديات"

حلمى بكر
حلمى بكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تاريخ الموسيقى العربية لا يكتمل دون الحديث عن الموسيقار حلمي بكر، الذي لم يكتف بترك أثره في عالم الفن، بل ترك بصمات أيضًا في حياته الشخصية من خلال علاقاته الزوجية. تزوج حلمي بكر عدة مرات، وكان لكل زيجة تأثيرها وتحدياتها، وهو ما جعل حياته الشخصية محط أنظار الجمهور.

بدأت رحلة زيجات حلمي بكر منذ بداية حياته الفنية، حيث تزوج من الفنانة سهير رمزي، ولكن انتهى زواجهما بسبب اختلاف وجهات النظر حول الفن. بعد هذا الانفصال، تعاقبت عدة زيجات لحلمي بكر، شملت فنانات معروفات مثل شاهيناز وراندا.

لكن المشاكل الشخصية والفنية أثرت بشكل كبير على عدة زيجات، وكانت بعض الانفصالات ناتجة عن خلافات مع فنانات كانت مرتبطة بعمله، مثل الخلاف مع أصالة والتي كانت ابنة خالة زوجته السابقة.

يظهر من خلال حياة حلمي بكر أنه كان يجمع بين العاطفة الفنية والصراعات الشخصية. زيجته الأخيرة من سماح القرشي أسفرت عن إنجابه لابنته الصغيرة ريهام، وهو ما يبرز جانبًا آخر من حياته الشخصية.

رغم تعدد زيجاته والتحديات التي واجهها في حياته الشخصية، يظل حلمي بكر شخصية فنية هامة في تاريخ الموسيقى العربية، وإرثه الفني يتواصل مع الجماهير من خلال الألحان التي لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وروعتها.

حلمى بكر علاقاته الزوجية سهير رمزى