حلمي بكر.. موسيقى ارتقت إلى السماء بعيدا عن أم كلثوم

توفي اليوم، الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما وكان في تصريح مثير للفضول والدهشة، كشف الموسيقار حلمي بكر عن تجربته الفنية المثيرة مع السيدة أم كلثوم، إحدى عمالقة الموسيقى العربية، حيث كانت تنوي الغناء له.

، أكد حلمي بكر أن السيدة أم كلثوم كانت قد صرحت في لقاء صحفي مع جريدة الأهرام بأنها تعتزم أداء أغاني من تأليف اثنين من الملحنين الشبان، هما "عبدالمنعم الحلواني وحلمي بكر".

وأشار بكر إلى أن رياض السنباطي وكمال الطويل نصحوا أم كلثوم بالتعاون معه، وأكدوا على موهبته الفريدة.

وفي إطار مقابلته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، قدم حلمي بكر قصة طريفة عن موقف مذهل عندما طلبت أم كلثوم الحديث معه أثناء سفره إلى أمريكا. وبينما كان يعتقد بكر أن الموقف مزحة، فوجئ برد فعل صارم من كوكب الشرق، حيث ألقت عليه كلمات قاسية لتجعله يرمي الهاتف من شدة الخوف.

وفي ختام القصة، تكلم حلمي بكر عن توجيه كوكب الشرق رسالة إلى الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، حيث طلبت منه أن يعيد أداء اللحن لتربيته. وعلى الرغم من التجربة المثيرة، أكد بكر على الجانب الفني الرفيع لكوكب الشرق وتأثيرها الكبير في عالم الموسيقى العربية.