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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري الأبطال.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز بهدف الشحات ويؤمن صدارة المجموعة "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري. 

سجل هدف الأهلي اللاعب  حسين الشحات في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من على معلول. 

بهذه النتيجة حسم الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة وتأهل إلى ربع نهائي البطولة، برصيد 12 نقطة بينما صعد فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني. 

 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

الأهلي ويانج افريكانز دوري أبطال أفريقيا حسين الشحات