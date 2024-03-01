حلمي بكر.. مسيرة عطاء بـ1500 لحن لكبار المطربين

توفي اليوم الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

وحلمي بكر هو ملحن مصري بارع قدّم إسهامات فنية هائلة في عالم الموسيقى العربية، ويُعتبر من أبرز الملحنين الذين ساهموا في تحديد مسار الموسيقى العربية المعاصرة.

وترك الراحل بصمته الفنية من خلال لحن نحو 1500 لحنًا لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد، ووردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، ومحمد الحلو، وعلي الحجار، ومدحت صالح.

يظهر إبداع حلمي بكر أيضًا في تقديمه لنحو 48 مسرحية غنائية، من بينها "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي".

وقدم مساهماته الفنية أيضًا في مجال الفوازير، حيث قام بلحن فوازير المناسبات، كما قام باكتشاف العديد من المواهب الصوتية المصرية.

من بين أعماله الرائعة، يتألق لحنه الشهير للأغنية "الحلم العربي"، التي أثرت بقوة في الساحة الفنية وحققت شهرة واسعة. يظهر حلمي بكر من خلال إبداعاته الفنية الغنية أنه ليس مجرد ملحن، بل فنان أثرى التراث الموسيقي العربي بإبداعاته الفنية الخالدة.